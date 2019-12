71 morts et des disparus dans l'attaque d'un camp militaire au Niger

(Belga) L'attaque mardi par des djihadistes d'un camp de l'armée nigérienne à Inates, près de la frontière avec le Mali, a fait 71 morts et des disparus, selon un communiqué du ministère de la Défense, lu à la télévision nationale.

"Malheureusement, on déplore le bilan suivant: 71 militaires tués, 12 blessés, des portés disparus, et un nombre important de terroristes neutralisés", selon le texte qui estime les assaillants à "plusieurs centaines" et parle de "combats d'une rare violence". Un précédent bilan de source sécuritaire faisait état de "plus de 60 morts". (Belga)