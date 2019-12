Elections fatidiques au Royaume-Uni ce jeudi: vers un Brexit ou un nouveau référendum?

Le Brexit avec Boris Johnson ou un second référendum avec Jeremy Corbyn? Les Britanniques sont appelés aux urnes jeudi pour des législatives anticipées fatidiques pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et l'avenir du pays pour des décennies.



Les bureaux de vote ouvriront de 07H00 à 22H00 (locale et GMT) dans un pays embourbé dans le Brexit depuis son vote à 52% lors du référendum de 2016. C'est justement pour sortir de l'impasse que le Premier ministre conservateur a voulu ces législatives, les troisièmes en quatre ans. Il espère obtenir la majorité absolue qui lui faisait défaut pour tourner la page de cette saga profondément clivante au Royaume-Uni.

Mais si les tories ont toujours dominé leurs rivaux travaillistes dans les sondages, le scrutin s'annonce serré au vu des dernières enquêtes d'opinion.

Et les averses attendues jeudi, voire la neige dans le nord, pourraient décourager plus d'un électeur de se déplacer pour désigner les 650 députés de la Chambres des communes lors de scrutins uninominaux à un tour (est élu le candidat arrivant en tête dans sa circonscription). Un sondage sortie des urnes sera publié à la fermeture des bureaux. Les résultats sont attendus dès 23H00.

A Noël, Brexit et dinde

"Réalisons le Brexit!" Boris Johnson, 55 ans, l'a répété comme un mantra tout au long d'une campagne sans relief. "Donnez-moi une majorité et je finirai ce que nous avons commencé - ce que vous nous avez ordonné de faire - il y a trois ans et demi", a promis l'ex-maire de Londres qui, malgré ses gaffes à répétition, a réalisé l'ambition d'une vie en prenant la tête de l'exécutif en juillet. "Imaginez comme il sera merveilleux de s'attabler autour de la dinde de Noël, le Brexit réglé", a-t-il poursuivi dans un clin d'oeil aux électeurs favorables au "leave". Outre l'unification du pays, il s'agit d'enfin pouvoir s'atteler aux "priorités" des gens, comme la santé et la sécurité, a affirmé le dirigeant, accusé de récupération politique après l'attentat meurtrier de London Bridge fin novembre. En cas de victoire, Boris Johnson veut soumettre l'accord de divorce qu'il a négocié avec Bruxelles au Parlement avant Noël avec l'objectif de pouvoir mettre le Brexit en oeuvre le 31 janvier, date à laquelle il est désormais prévu après trois reports. "L'accord est prêt. Mettez-le juste dans le four", a-t-il régulièrement plaisanté, n'hésitant pas à pulvériser au bulldozer un faux mur symbolisant "l'impasse" du Brexit. Mais au dernier jour de la campagne, l'opposition a une fois de plus dénoncé ses mensonges, son affirmation de pouvoir boucler un accord commercial post-Brexit en moins d'un an avec l'UE étant jugée irréaliste à Bruxelles, selon la presse.

"Vrai changement"

Plus sobre, Jeremy Corbyn, vétéran de l'aile gauche du Parti travailliste, n'en a pas moins promis un "vrai changement" après presque une décennie de pouvoir conservateur, lors d'un dernier meeting mercredi soir à Londres. Nationalisations et investissements massifs dominent son programme, surtout dans le service public de santé (NHS), affaibli par des années d'austérité. Misant à bloc sur cet autre grand sujet de préoccupation des électeurs, le chef du Labour n'a eu de cesse d'accuser les conservateurs de vouloir brader aux Américains, après le Brexit, cette institution gratuite et chérie des Britanniques.

"Le choix auquel vous êtes confrontés, vous le peuple de ce pays, est véritablement historique", a-t-il lancé, clôturant une campagne où il a traîné comme un boulet des accusations d'inaction face à l'antisémitisme au sein de sa formation. Sur le Brexit, le septuagénaire a en revanche choisi d'entretenir l'ambiguïté. Il promet, s'il accède au pouvoir, de négocier un nouvel accord de divorce plus favorable aux droits des travailleurs, qu'il soumettrait à un référendum avec comme alternative le maintien dans l'UE. Lui-même resterait "neutre". Le dernier sondage publié mardi par YouGov donne les conservateurs en tête des intentions de vote avec une majorité absolue de 339 sièges. Mais la marge d'erreur, l'impact d'un éventuel vote utile et la récente remontée du Labour peuvent encore conduire à un Parlement sans majorité, comme en 2017. "L'électorat est (...) plus volatil que jamais", constate Chris Curtis, directeur de la recherche politique de YouGov, interrogé par l'AFP. Le score des tories dépendra notamment, selon lui, de leur capacité à séduire les électeurs des circonscriptions traditionnellement travaillistes dans le centre et le nord de l'Angleterre, mais très favorables au "leave". Sur les flancs des conservateurs et des travaillistes, les plus petits partis comme les libéraux-démocrates ou les nationalistes écossais du SNP pourraient grappiller quelques sièges, insuffisant pour faire dérailler les poids lourds.

Elections britanniques: ces partis qui peuvent faire la différence

Si le Premier ministre britannique Boris Johnson ne réussit pas son pari de remporter une majorité absolue au Parlement, les partis seront contraints d'engager des jeux d'alliance donnant aux plus petites formations un poids considérable.



Les "Lib-Dem", la voix du "remain" à la peine



Avec un message clair -- annuler le Brexit -- et une nouvelle dirigeante de 39 ans, Jo Swinson, le Parti libéral-démocrate espère capter les voix des "remainers", partisans d'un maintien dans l'Union européenne face à des conservateurs désormais résolument pro-Brexit et des travaillistes indécis.



Arrivés deuxièmes des européennes de mai avec 20% des voix, les "Lib-Dem" ont aussi été rejoints par des députés conservateurs dissidents pro-UE.



Mais les sondages sont restés décevants. La promesse d'annuler le Brexit sans nouveau référendum, martelée par Jo Swinson, une Ecossaise élue députée à 25 ans, a été jugée antidémocratique même parmi les europhiles.



La participation du parti au gouvernement du conservateur David Cameron au début des années 2010, marquées par une rude austérité, le pénalise auprès de l'électorat travailliste.



Le DUP nord-irlandais, épine dans le pied des conservateurs



Faute de majorité absolue en 2017, les conservateurs ont été contraints de s'allier avec le Parti unioniste démocrate pour gouverner. L'inflexibilité des dix députés de ce mouvement ultraconservateur protestant nord-irlandais s'est révélée un cauchemar.



Europhobe, le DUP a paradoxalement bloqué la sortie de l'Union européenne en s'opposant aux deux accords de divorce négociés avec Bruxelles par Theresa May puis Boris Johnson. En cause: leurs dispositions censées éviter un retour d'une frontière entre la province britannique et l'Irlande, susceptibles de fragiliser 20 ans de paix.



Premier parti d'Irlande du Nord, le DUP est dirigé par Arlene Foster, 49 ans, dont le père, un policier, avait été blessé par balle par les paramilitaires de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) pendant les Troubles.



Les indépendantistes écossais encouragés par le Brexit



L'Ecosse a voté à 62% pour rester dans l'UE. Surfant sur ce sentiment pro-européen fort, les indépendantistes du SNP, premier parti localement, ont fait campagne avec pour slogan "Arrêter le Brexit".



Le parti dirigé par l'énergique Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, 49 ans (dont 33 au service du parti) estime que la sortie de l'UE donne de nouveaux arguments en faveur d'une indépendance susceptible d'ouvrir la porte à un retour dans le club européen.



Avec un programme anti-austérité, le SNP pourrait en théorie s'allier aux travaillistes. Mais sa volonté d'organiser dès 2020 un référendum d'indépendance, après celui de 2014 remporté par le non, ainsi que son opposition au programme nucléaire britannique Trident compliquent cette hypothèse.



Le Parti du Brexit de Farage, apôtre de la sortie de l'UE



Difficile de dissocier le tout nouveau Parti du Brexit de son fondateur: Nigel Farage, 55 ans, un ancien trader gouailleur qui a passé sa carrière à dénigrer les institutions européennes, où il siège depuis 20 ans.



Sa première place aux élections européennes du printemps et l'incapacité des partis traditionnels à mettre en oeuvre la sortie de l'UE auraient pu faire de lui l'homme de la situation.



Mais Nigel Farage a peiné à trouver sa place face à Boris Johnson, champion du Brexit.



Accusé d'affaiblir les Tories face à leurs rivaux favorables à un nouveau référendum, il a fini par retirer ses candidats dans des centaines de circonscriptions. D'autres ont rejoint eux-mêmes les conservateurs, y voyant le meilleur moyen de quitter l'UE.



Nigel Farage rejette l'accord de sortie négocié avec Bruxelles par Boris Johnson, souhaitant une rupture plus nette. Mais selon un sondage de l'institut YouGov, plus des trois quarts des Brexiters les plus durs, favorables à une sortie sans accord, veulent voter Tories contre 11% pour le Parti du Brexit.