Ce cobra à deux têtes s'est invité dans un village en Inde (vidéo)

Un cobra à deux têtes a été observé mardi à Midnapore City, dans l'est de l'Inde. Le serpent s'est introduit dans un village et a provoqué la fascination des habitants. Ceux-ci l'ont nourri avec du lait et ont refusé de le rendre aux grades forestiers en raison de la portée mythologique de sa particularité, selon Euronews.

Les experts pensent que le fait qu'il ait deux têtes pourrait être le résultat d'une division embryonnaire non terminée. Des facteurs environnementaux défavorables pourraient également avoir joué.

Ce cobra, qui est plus précisément un Cobra à monocle, dont le nom scientifique est Naja Kaouthia, est plutôt commun dans le sud et le sud-est de l'Asie. Il mesure près de 2 mètres de long. Il s'agit d'un serpent venimeux qu'on observe fréquemment dans les rizières, les marécages, les prairies et les forêts.