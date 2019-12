Réouverture partielle de Lubrizol : "honteux" selon un collectif de Rouennais

Le projet de réouverture partielle de Lubrizol à Rouen est "honteux", a estimé jeudi devant des députés un collectif de 26.000 membres sur Facebook, créé juste après l'incendie de l'usine Seveso en septembre.

"Le mot qui revient le plus ces derniers jours, c'est +honteux+", a déclaré devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'incendie, Sébastien Duval, représentant du "Collectif Lubrizol", destiné à "faire la lumière sur cette catastrophe".

Le comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) a émis mardi un avis positif à la réouverture de "deux petites unités" sur le site fermé depuis le 26 septembre. Quelques jours plus tôt, la direction régionale de l'environnement avait fait de même.

L'avis du Coderst "ne fait que ranimer la colère des habitants. L'émotion est grande", a poursuivi M. Duval qui est administrateur de ce groupe Facebook.

"Comment peut-on envisager une réouverture même partielle alors qu'on n'a pas les résultats de l'enquête et que les odeurs perdurent deux mois et demi après l'incendie?", a poursuivi le Rouennais.

"A ce jour, les fiches de sécurité (du site, ndlr) sont incomplètes, voire erronées", a-t-il affirmé, assurant s'appuyer sur des "études de certains de nos 26.000 membres" très diplômés.

"Comment", au Coderst, "l'avis de l'union des médecins peut-elle ne pas primer, être égale à celle d'un retraité de la pétrochimie ou à celle de membres dépendant de l'Etat", s'est encore exclamé M. Duval, s'inquiétant aussi de "la santé des travailleurs" de Lubrizol après l'explosion de 8.000 m2 de toiture amiantée.

"Qui nomme les membres du Coderst? Le préfet. Il a les pleins pouvoirs", a renchéri Simon de Carvalho, représentant "en colère" de l'association des sinistrés de Lubrizol, "outil pour agir" du collectif, également entendu par les députés. "La population est à bout", a-t-il dit.

Le Coderst est nommé par le préfet mais comprend toujours 25 membres dont 7 représentants de l'Etat, 5 des collectivités, 3 des associations, 3 membres des industries concernées, 3 experts et 4 personnalités qualifiées dont au moins un médecin.

Le collectif affiche 900 publications, "140.000 commentaires dès le premier mois de sa création, 22.000 le suivant", selon M. Duval.

Mercredi, sur France Bleu Seine maritime/Eure, le préfet Pierre-André Durand a assuré que les conditions posées par l'Etat à cette réouverture partielle avaient été "considérables", avec notamment un "renforcement très significatif de tous les dispositifs de lutte anti-incendie". Le préfet envisage un arrêté de réouverture partielle "en fin de semaine ou début de la semaine prochaine".