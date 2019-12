Ahmad, 64 ans, a quitté sa résidence à Herstal le 30 novembre et n'est jamais revenu: il a besoin de soins médicaux

Le Parquet de Liège a lancé jeudi un avis de recherche concernant une disparition inquiétante en région liégeoise.

Le samedi 30 novembre 2019 vers 14h00, Ahmad Khurshid, un homme âgé de 64 ans, a quitté la résidence 'Régina PACI', située Boulevard Zénobe Gramme à Herstal. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Ahmad mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux grisonnants et une calvitie.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun, une chemise bleue en jeans, une veste noire et des chaussures noires.

Cette personne à besoin de soins médicaux.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu