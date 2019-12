La reine Mathilde au Conservatoire de Bruxelles: "Elle s'est montrée particulièrement intéressée par le futur des étudiants" (photos)

Ce jeudi matin, la reine Mathilde a visité le Conservatoire de Bruxelles. Elle a notamment pu rencontrer les étudiants et assisté à un concert de musique ancienne.

La reine Mathilde a visité jeudi matin la section néerlandophone du Conservatoire royal de Bruxelles. Devant un buste de la reine Elisabeth, ses relations avec le conservatoire ont été mises en avant, en commençant par le concours Reine Elisabeth. La reine Mathilde a ensuite participé à une master class de piano, avec notamment le pianiste Daniël Blumenthal, un ancien lauréat du concours.

Lors de la visite à la bibliothèque, elle a pu admirer une sonate inédite du violoniste belge Eugène Ysaÿe et le concerto de saxophones du compositeur belge Paul Gilson, acquis aux cours des dernières années. La Reine a ensuite pris part à une table ronde, lors de laquelle il a été question des relations internationales entretenues par la section néerlandophone du Conservatoire royal de Bruxelles.

"Nous avons des étudiants de 57 nationalités différentes et 60% de nos étudiants sont internationaux", remarque Katthleen Coessens, directrice de l'institution. "On a parlé des valeurs qu'on veut transmettre aux étudiants: leur donner une curiosité envers toutes les sortes de musiques contemporaines comme anciennes, développer leur intelligence émotionnelle, l'émotion pouvant être sublimée par la musique... La Reine s'est montrée particulièrement intéressée par le futur des étudiants. Elle a demandé à chacun d'entre eux leurs motivations et leurs ambitions pour l'avenir".

La rénovation du bâtiment a également été abordée. Il a été précisé à la Reine que le chantier devrait commencer en 2023, car les plans d'architecte sont encore en train d'être révisés. Dans ce cadre, des discussions sont entamées avec Bozar et Flagey pour trouver des alternatives durant le temps nécessaire à la rénovation de la salle de concert du conservatoire.

La reine Mathilde s'est finalement rendue dans la salle de music-hall, où elle a assisté à une répétition d'une comédie musicale à l'occasion des 25 ans du département dédié à ce genre théâtral. C'est un ensemble jazz qui a ensuite occupé la scène pour illustrer l'importance que le conservatoire attache à cette musique. Il a été rappelé que le Toots Thielemans Jazz Award récompense un étudiant chaque année depuis 10 ans, et depuis l'an dernier en collaboration avec Bozar. La visite s'est terminée avec un concert de musique ancienne.