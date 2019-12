La police est intervenue dans un camp de migrants situé stratégiquement à Tournai

Une opération d'envergure des forces de l'ordre a eu lieu mercredi à Tournai dans un camp de migrants. Une trentaine de policiers sont intervenus. Quatre personnes étrangères ont été interpellées.



Un camp de migrants, regroupant une quinzaine de tentes, s'est installé le long de la chaussée de Courtrai à Tournai. "Ce camp se situe d'une part au pied de l'autoroute Tournai-Lille, à proximité d'une station de carburants, où les migrants sont susceptibles de monter dans des poids lourds. D'autre part, le campement est implanté à proximité de la ligne de chemin de fer Tournai-Lille et Tournai-Mouscron. Enfin, le camp est proche d'un centre commercial où les migrants peuvent se ravitailler", indiquait jeudi le 1er substitut du procureur du roi de Tournai, Frédéric Bariseau.

Une trentaine de policiers ont investi ce camp mercredi vers 10h00. Cette opération était programmée. L'effectif des forces de l'ordre regroupait des hommes de la zone de police du Tournaisis, de la police fédérale, de la police des chemin de fer et de la réserve fédérale. Les policiers étaient accompagnés d'agents du SPW et de l'Office des étrangers. "Dans deux des quinze tentes, quatre migrants ont été interpellés, puis entendus dans les locaux de la PJ à Tournai. Quatre de ces personnes ont été transférées à l'Office des étrangers et deux d'entre elles ont été relaxées après audition", précise le magistrat.

Le jour même de cette opération, vers 04h00 du matin, à proximité d'un camion qui était stationné à la frontière franco-belge à Lamain (Tournai), les forces de l'ordre ont interpellé 13 migrants de nationalité ukrainienne qui tentaient de monter dans le poids lourd.