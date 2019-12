Elections au Royaume-Uni - Trump: "Cela ressemble à une grande victoire pour Boris au Royaume-Uni!"

(Belga) Le président américain Donald Trump s'est exprimé de manière positive quant au résultat des conservateurs de Boris Johnson aux élections législatives au Royaume-Uni qui ont remporté une majorité absolue. "Cela ressemble à une grande victoire pour Boris au Royaume-Uni!", a-t-il écrit sur Twitter durant la nuit.

Les deux leaders politiques sont proches, tous deux ayant opté pour une posture populiste pendant leurs campagnes électorales respectives. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne souhaitent conclure un accord commercial dès que les Britanniques seront sortis de l'Union européenne, un projet que Boris Johnson compte bien mener à son terme le plus rapidement possible. Leurs détracteurs craignent qu'un tel accord soit trop fortement libéral et qu'il réduise les régulations jugées raisonnables autour des services financiers ou encore de l'agriculture. (Belga)