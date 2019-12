Challenge européen: Toulon et UBB, qualification en vue

Toulon et Bordeaux-Bègles, encore invaincus, ont l'occasion de faire un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale du Challenge européen en cas de victoire lors de la quatrième journée, samedi.

Le RCT (14 points dans la poule 2), auteur d'un sans-faute, tentera de maintenir, sur le terrain des London Irish (6 pts) qu'il a largement battus le week-end dernier (37-17), son avance sur les Scarlets (9 pts). Les Gallois devraient eux doubler la mise contre Bayonne (2 pts), éliminé.

Les Bordelais (12 pts dans la poule 3) recevront pour leur part Agen, étrillé vendredi (73-3), pour prendre seuls la tête: dans le même temps, Edimbourg (12 pts également) effectue en effet un périlleux déplacement sur la pelouse des Wasps (5 pts), qui jouent leur va-tout.

L'autre équipe française encore véritablement en course, Castres (8 pts dans la poule 1), visera une nouvelle victoire face aux Russes d'Enisei-STM, mais cette fois avec le point de bonus offensif. Tout en espérant que les Dragons (11 pts) et Worcester (10 pts) perdent des plumes dans leur affrontement.

Dans la poule 4, Brive (5 pts) et le Stade Français (4 pts) abattront leur dernière (faible) carte pour arracher un billet de meilleur deuxième, respectivement face aux Zebre (6 pts) et Bristol (15 pts). Face au leader de la poule et deuxième du championnat d'Angleterre, les Parisiens essaieront surtout d'engranger de la confiance avant les échéances du Top 14, dont ils occupent la dernière place.

Les chances de qualification de Pau (5 pts) dans la poule 5 sont encore plus minces avant de recevoir Cardiff (11 pts), dauphin de Leicester (14 pts).

Le programme des clubs français:

Vendredi

(18h00) Castres - Enisei-STM (RUS)

(20h00) Brive - Zebre (ITA)

Pau - Cardiff Blues (WAL)

Samedi

(14h00) Bordeaux-Bègles - Agen

London Irish (ENG) - Toulon

(20h45) Scarlets (WAL) - Bayonne

(21h00) Stade Français - Bristol (ENG)