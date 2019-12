Cette plage est recouverte de milliers de "POISSONS PÉNIS": comment se sont-ils échoués?

Les habitants de Drakes Beach, dans le comté de Marin, ont eu une drôle de surprise. Ils ont découvert des milliers de "poissons pénis" échoués sur cette plage californienne suite à une tempête, selon le site Bay Nature.

Ces poissons sont en fait un type de vers et ont l'improbable particularité d'avoir la forme d'un pénis. Leur nom officiel, c'est Urechis Unicinctus, une espèce qui vient d'Extrême-Orient. Dans l'Est de la Chine, en Corée et au Nord du Japon, il est très utilisé en cuisine.

Selon Bay Nature, on en trouve beaucoup entre la baie de Bodega et Monterey. Ces vers construisent des terriers dans le sable boueux.

De nombreux poissons pénis se sont échoués au fil des ans après de fortes tempêtes.