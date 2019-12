Projet colossal à Hannut: un nouveau centre aquatique se construit en association avec la commune flamande voisine

Entre Hannut en province de Liège et Landen dans le Brabant flamand, les travaux de construction du nouveau centre aquatique Plopsaqua avancent. Ceux-ci ont débuté au mois de mai dernier. Le bâtiment doit être couvert pour les prochaines vacances et l'espoir des promoteurs est d’ouvrir dans un an.

Un investissement de 25 millions qui répond au-delà du cahier des charges imposé par les deux communes limitrophes. Manu Douette, le bourgmestre de Hannut, explique les avantages d’un tel projet : "Pouvoir recréer un bassin scolaire, un bassin d'apprentissage et un bassin sportif, c'était l'objectif premier de la commune. On avait un bassin qui avait 45 ans. Donc on a cherché à construire une nouvelle piscine. Il nous fallait un partenaire parce qu'une piscine seule, ce n'était pas évident."

La solution se trouvait finalement de l'autre côté de la frontière linguistique : "Nous avons trouvé un accord avec une commune néerlandophone juste à côté qui avait le même problème que nous : piscine vieillissante, très peu de subsides pour pouvoir reconstruire, poursuit le bourgmestre. Donc on a décidé de s'associer pour d'abord créer une piscine à vocation publique, sportive, scolaire. Et puis nous nous sommes associés à un privé. Nous avons décidé de lancer un projet d'envergure : la création d'un complexe aquatique où il y a du ludique dans lequel il y a des bassins publics."