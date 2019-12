Un week-end plutôt pluvieux et nuageux

(Belga) Le ciel sera très nuageux avec des pluies ou des averses vendredi après-midi. Le temps deviendra toutefois plus sec sur l'ouest et le sud-ouest, avec quelques éclaircies. En Haute Fagnes, les précipitations prendront parfois un caractère hivernal. Les maxima se situeront autour de 2°C sur les sommets ardennais et atteindront jusque 8°C au littoral. Le vent sera modéré à assez fort, voire fort à la Côte, de secteur ouest, avec des rafales de l'ordre de 60 ou 70 km/h.

Ce soir, le temps sera d'abord généralement sec avec des éclaircies. Dans le courant de la nuit, le ciel se couvrira et la pluie fera son retour, avec un peu de neige fondante en Haute Belgique. Les minima seront compris entre 7°C au littoral et 1°C en Haute Belgique. Le vent sera modéré, et à la côte généralement assez fort d'ouest-sud-ouest avec des rafales de 50 à 70 km/h. Samedi, le ciel sera d'abord nuageux avec de la pluie, suivie rapidement d'éclaircies et d'un risque d'averses. Ces averses pourraient encore être assez nombreuses, essentiellement sur la moitié sud du pays. Quant aux éclaircies, elles pourraient être plus fréquentes sur le nord du territoire. Les maxima seront compris entre 2 et 3°C en Haute Belgique, 6 et 7°C dans le centre. À la mer, les 8°C devraient être atteints. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec parfois un peu de pluie dans le sud. Ailleurs, les nuages et des éclaircies se partageront le ciel. Dans l'ouest et à la mer, il y aura également un risque de l'une ou l'autre averse. Les maxima se situeront entre 5 et 9°C.