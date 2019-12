Commémorations à Bastogne: Grégory revient sur le chant entonné par des vétérans dans son restaurant

La ville de Bastogne se préparent à un week-end fort en émotion. On y célébrera les 75 ans du début de la bataille des Ardennes, dernière offensive d'Hitler avant la défaite de l'Allemagne. Près de 100.000 personnes sont attendues pour ces commémorations historiques.

Pour certains, les festivités ont déjà commencé. Hier soir, un vétéran a entonné le célèbre champ militaire Blood on the Risers dans la célèbre brasserie "Wagon Léo". Ce matin encore, l'émotion est palpable. "On avait tous un peu les larmes qui coulaient parce que c'était vraiment très très émouvant, confie Grégory Bertholet, le responsable du restaurant. Hier soir lorsque j'ai eu l'opportunité de faire signer ce tableau on a tous les vétérans, ils m'ont pris tous un après l'autre dans leurs bras, j'en ai encore les larmes aux yeux." Un tableau signé par les 17 vétérans.

150 personnes sur scène

À Bastogne, il plane un parfum de liberté en ville mais aussi au Mardasson. 80 techniciens sont à pied d'oeuvre depuis lundi pour préparer un spectacle où l'humain est au cœur du scénario. "Nous avons 150 personnes en scène dont 70 figurants régionaux, présente Emmanuel Dufoing responsable de projet pour l'ASBL nocturnes. Des locaux de Bastogne qui viennent prendre part à l'aventure, qui vont représenter la partie civile. Nous avons les reconstitueurs allemands, américains également, qui viennent prendre part à ce spectacle pour représenter les troupes."

Le musée également accueille les premiers visiteurs. Des passionnés très variés comme le constate l'illustrateur Mehdi Schneyders : "Les personnes qui chinent dans les brocantes, qui parcourent les champs de bataille, qui s'intéressent surtout à l'histoire. Et parmi les plus jeunes, je dirais surtout ceux qui ont vu les séries télévisées et les films."