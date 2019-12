Les séries au théâtre avec Saison One 2.0: "On s'est beaucoup inspiré de Friends" (vidéo)

Aller au théâtre pour se sortir la tête des écrans, c’est bien. Mais c’est aussi possible d’aller au théâtre pour voir une série. Saison One 2.0 est une vraie série en plusieurs épisodes qui retrace la vie d’un théâtre pendant une saison. Vous aimez Friends et autre How I met your mother? Vous serez servis. Alix Battard reçoit Marie-Paule Kumps, à la mise en scène, et François Heuse, comédien.

Quatre épisodes de série au théâtre, c’est possible. Saison One 2.0 est une vraie série comme à la télévision. C’est la chronique de la saison d’un petit théâtre belge. Il s’agit d’une 2.0 car il y avait déjà eu le même concept il y a quelques années, mais "chaque soir présentait deux épisodes, explique Marie-Paule Kumps. L’entièreté se montrait sur trois soirées étalées en deux mois. C’était très chouette. On a eu envie de refaire l’aventure." A présent, toute la saison tient en une seule représentation. Un nouveau challenge pour une nouvelle écriture tant pour les auteurs que pour les comédiens. "Beaucoup de changements de costumes, explique François Heuse qui joue le rôle d’un jeune comédien dont c’est la première saison. Ce serait marrant de faire un épisode des coulisses pour voir tout ce qu’il s’y passe." Et pour François comme pour son personnage, c’était une première première hier soir puisqu’il sort du conservatoire. Les personnages sont un peu caricaturaux, touchants, drôles. L’inspiration est bien visible: Friends! Dès la mise en place du premier générique, on ne rate pas la référence. Les acteurs bougent autour du canapé avant de prendre la pose. La musique donne le ton, le rythme, le spectateur est embarqué. On ne rate pas une miette, même pendant le chargement de l'épisode suivant. Référence à Netflix, plus que drôle.