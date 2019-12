Découvrez les coulisses de la plus grande kermesse du pays: la Foire de Liège (vidéo) 

La Foire de Liège bat son plein dans la principauté. À l'occasion de la plus grande kermesse du pays, une équipe de notre magazine Reporters s’est immiscée dans le quotidien des forains... et dans celui des riverains. Voici un extrait du reportage.

A la Foire de Liège, il y a les grands classiques comme la grande roue ou le rotor, apparu en Belgique à la Foire du Midi en 1968.

Mais il y a aussi des attractions dernier cri… qui en génèrent beaucoup justement. Elles sont plutôt réservées à celles et ceux qui n'ont pas froid aux yeux. "Quand on arrive en bas, on se sent vraiment écrasé en fait. Ça fait du bien!", expliquent deux jeunes hommes.

Dans un immeuble à appartements situé juste à côté de la Foire, nous avons rendu visite à un habitant. La scène est cocasse: notre témoin est au calme, chez lui, avec une petite musique d'ambiance… lorsque la nacelle d'une attraction surgit à quelques mètres devant sa fenêtre.

Il ne semble pourtant pas perturbé. "Non, moi ça ne me dérange pas. Puis c'est la fête aussi hein", commente notre témoin.

