Destruction du pont de Gouy-lez-Piéton: envoyez-nous vos photos/vidéos

C’est dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h du matin, que le pont de Gouy-lez-Piéton enjambant le canal Charleroi-Bruxelles sera démoli à l’explosif. Vous comptez aller voir cette destruction et prendre des photos ou filmer ? N’hésitez pas à nous transmettre vos images via le bouton orange Alertez-nous. Celles-ci seront peut-être diffusées sur RTLinfo.be et dans le journal télévisé.