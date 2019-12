Intempéries dans le sud-ouest: un mort, cinq blessés, inondations en vue

Quelque 70.000 foyers restaient privés d'électricité vendredi soir, surtout sur la façade sud-ouest, après des pluies et vents violents qui ont balayé le littoral atlantique et l'intérieur, faisant un mort et cinq blessés, tandis que les inondations menaçaient dans les Pyrénées-Atlantiques, en vigilance rouge.

Un automobiliste de 70 ans a été tué en fin de matinée sur une route du Pays basque intérieur à Ilharre (Pyrénées-Atlantiques) lorsque son véhicule a percuté violemment un arbre tombé sur la chaussée à cause des intempéries.

Cinq autres personnes ont été blessées par des chutes d'arbres sur leur voiture, deux d'entre elles grièvement : un cadre de La Poste de 45 ans à Saint-Antoine-de-Ficalba (Lot-et-Garonne) et un homme de 22 ans près de Geaune (Landes). Trois autres conducteurs ont été légèrement blessés, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans des circonstances similaires.

Les Pyrénées-Atlantiques ont été placées en vigilance rouge inondations vendredi après-midi, mais c'est dans le département limitrophe des Landes, en vigilance orange, qu'environ 600 personnes étaient évacuées dans le calme "par mesure de précaution", dans huit communes proches du confluent des Gaves de Pau et d'Oloron, en prévision d'un pic de crue samedi matin, selon la préfecture.

Sur ces communes, Cauneille, Hastingues, Oeyregave, Orthevielle Port-de-Lanne, Sainte-Marie-de-Gosse, Sorde-L'Abbaye et surtout Peyrehorade, "un cumul de précipitations sur les Pyrénées engendre une augmentation importante des débits des Gaves", a indiqué la préfecture des Landes.

En conséquence le niveau des Gaves réunis à Peyrehorade devait atteindre entre 4,40 et 5,40 m vendredi avant 18H00, avec un pic de crue attendu samedi à 5,50 m entre 6H00 et 8H00, soit proche de la crue record de juin 2018 (5,68 m).

Les premières évacuations se déroulaient vendredi après-midi sans précipitation, et des lits étaient prévus dans une salle de Peyrehorade pour qui ne pourrait être relogé.

Les gendarmes ont bouclé le quartier dans le sud de Peyrehorade qui est chaque année inondé, et la sortie de l'autoroute a été fermée. L'eau commençait à atteindre l'intérieur de certaines maisons en fin de journée, a constaté un photographe de l'AFP.

- risque d'avalanches -

Pour les Pyrénées-Atlantiques, Météo-France a identifié un épisode de "fortes précipitations, nécessitant une vigilance particulière, du fait de forts cumuls risquant d'engendrer des inondations".

Le préfet a appelé les organisateurs de manifestations sportives à annuler leur événement, et le match de Coupe d'Europe de rugby Pau-Cardiff, prévu vendredi soir à Pau a été annulé.

Dans le sud-ouest, six départements d'Occitanie - Gers, Hautes-Pyrénées, Lot, Haute-Garonne, Tarn, Ariège - étaient également en vigilance orange inondations, pluie-inondations ou vents violents.

Dans le sud-est, les deux départements de Corse étaient en orange pour vents violents. Des pointes de 150 à 175 km/h ont été relevés sur le Cap Corse, 130 km/h dans la région de Porto Vecchio, ou la région de Bastia.

En fin d'après-midi, plus de 17.000 foyers étaient privés d'électricité, les conditions d'intervention pour les équipes Enedis devenaient de plus en plus difficiles en raison de la détérioration des conditions climatiques.

Dans les Alpes - ou Isère, Haute-Savoie et Savoie étaient en vigilance orange pour le risque avalanche - Météo-France a mis en garde contre "un risque d’avalanche fort, de niveau 4 sur 5", dans l'ensemble des massifs de ces trois départements. Un pic d’activité avalancheuse est attendu jusqu’à samedi matin, mais "le risque de départ d’avalanche de grande ampleur persistera durant la journée de samedi", prévient Météo-France.

Dans la nuit de jeudi à vendredi sur le sud-ouest, l'épisode pluvieux et venteux a atteint son pic en fin de nuit sur la façade atlantique et jusque loin en plaine, avec des rafales relevées à 143 km/h à Millau (Aveyron), 129 km/h à Biscarosse (Landes), 124 km/h à Saint-Martial-Viveyrol (Dordogne).

Au pic de l'épisode dans la nuit, 400.000 foyers ont été privés d'électricité au niveau national, selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. Ils étaient encore 70.000 en fin d'après-midi, principalement en Nouvelle-Aquitaine (dont 8.300 en Dordogne et 4.600 en Gironde), région la plus affectée, et 6.000 notamment en Haute-Garonne.

