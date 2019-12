Météo: un ciel toujours saupoudré de pluie ce samedi

Dans un fort courant d'ouest à sud-ouest les perturbations se succèdent. De l'air maritime d'origine polaire nous atteindra et entre les perturbations, la masse d'air deviendra instable. Après le week-end, de l'air plus doux nous atteindra depuis le sud.

Aujourd'hui, une zone d'averses quittera le pays par l'est et sera temporairement suivie en matinée de périodes sèches avec des éclaircies. A partir de midi, une ligne d'averses traversera notre pays d'ouest en est.

Ces averses resteront actives le reste de l'après-midi dans la moitié sud du pays, mais elles seront suivies par des éclaircies dans la nord. Un peu de grésil n'est pas exclu sous ces averses. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Haute Belgique et 7 ou 8 degrés dans l'ouest.

Le vent sera modéré à assez fort et plus tard fort d'ouest, revenant au sud-ouest l'après-midi. A la mer et surtout dans la moitié sud du pays, les rafales pourront atteindre les 70 km/h ou localement plus après midi.

Ce soir

La nuit de samedi à dimanche débutera par un temps généralement sec avec temporairement des éclaircies. Mais dans le courant de la nuit, une nouvelle zone de pluie atteindra notre pays depuis la frontière française.

Les pluies concerneront la moitié sud du pays. Plus tard, une ligne d'averses traversera notre pays d'ouest en est avec un risque d'un coup de tonnerre. Dimanche à l'aube, il fera à nouveau sec dans l'ouest. Les minima varieront entre 2 et 6 degrés et seront atteints en début de nuit avant une légère remontée des températures.

Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest, plus tard, il deviendra assez fort dans l'intérieur des terres et même parfois fort à la mer, et reviendra au sud à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre les 75km/h à la mer.