Les données financières d'employés de Facebook volées dans une voiture

Facebook a prévenu vendredi ses employés que les données personnelles et financières de 29.000 d'entre eux avaient été volées dans une voiture le mois dernier.

"Nous n'avons constaté aucun abus et nous pensons qu'il s'agit d'un cambriolage et non pas d'une tentative de voler des informations sur les employés", a expliqué Facebook à l'AFP.

Aucune donnée d'utilisateurs du réseau n'a été compromise.

Les disques durs volés contenaient les noms, numéros de comptes en banque et d'autres données personnelles de 29.000 personnes qui étaient employées par Facebook aux Etats-Unis l'année dernière, a confirmé le géant de l'internet, après une dépêche de Bloomberg.

Le conducteur de la voiture, un membre du service de paie du groupe, avait placé les disques durs dans un sac, laissé dans le véhicule, alors qu'ils n'auraient pas dû quitter le campus Facebook.

"Par prudence, nous avons informé les employés passés et présents concernés, et nous mettons à leur dispositions les aides nécessaires en cas de vol d'identité", a précisé Facebook, qui coopère aussi avec l'enquête de la police.