Un ancien lieutenant allemand et des vétérans US plantent un noyer de la paix à Bastogne

(Belga) Des vétérans américains et un vétérans allemand, tous anciens combattants de la Bataille des Ardennes, ont planté symboliquement, samedi, un noyer sur le site de Bastogne Barracks (caserne militaire). Cet événement, mis sur pied par le War Heritage Institute, à l'occasion des commémorations des 75 ans de la Bataille des Ardennes, a permis la rencontre entre des hommes ayant combattu des deux côtés, à l'hiver 1944, dans la région de Bastogne. Le vétéran allemand, Jurgen Tegethoff, 95 ans, a commandé lors de la Bataille un char Tiger. Il s'agissait de son second retour à Bastogne.

"J'y ai reçu un accueil chaleureux, je garde un parfond respect pour la 101e Airborne - légendaire composante aéroportée US qui a participé à la Bataille des Ardennes, ndlr - et je prônerai le respect à vie", a-t-il déclaré face une assistance composée de vétérans américains et de leurs proches. L'ancien militaire allemand et les anciens combattants américains se sont ensuite entretenus ensemble pour faire connaissance avant de planter symboliquement l'arbre sur le site de la caserne de Bastogne. Tout le groupe s'est également rendu dans la 'Salle des Vétérans' sur le site de Bastogne Barracks. Le choix d'un noyer est une référence directe au célèbre 'Nuts' lancé, le 22 décembre 1944, par le Général McAuliffe, le commandant de 101e Airborne, face à la demande allemande de reddition. La tradition du jet de noix du balcon de l'hôtel de ville de Bastogne, rendez-vous populaire se déroulant chaque année lors d'une cortège des commémorations, trouve notamment son origine dans cette célèbre réponse. Le noyer planté sur le site de Bastogne Barracks, présenté comme symbole de paix par le War Héritage Institute, devrait permettre aux générations futures d'y cueillir des noix. (Belga)