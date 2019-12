A Bastogne, d'authentiques chars ayant participé à la guerre sont de sortie: "Le public est fasciné par ces engins extraordinaires"

Ce week-end est placé sous le signe des commémorations à Bastogne. Il y a 75 ans, la ville a été le point central de la bataille des Ardennes, la dernière offensive allemande de la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, de nombreuses activités sont organisées, notamment à Bastogne Barracks, où se trouve Gauthier Falque.

Aujourd’hui à Bastogne, l'heure est surtout des démonstrations et expositions d’objets d’époque. Notre journaliste a pu observer un camp avec des tentes américaines, des Jeeps, une dépanneuse. Et de l’autre côté, plusieurs chars, américains, allemands. Ce qui est assez impressionnant, c’est que on voit et on entend ces chars défiler depuis ce matin sur ce site.

Michel Jaupart, directeur du War Heritage Institute (WHI), était présent sur le site pour répondre aux questions de notre journaliste.

Est-ce que les chars présents sont authentiques ?

"Non seulement ils sont authentiques, mais en plus, nombreux d’entre eux ont participé à cette bataille. Ce ne sont pas des chars qui viennent d’un autre champ de bataille, ils viennent d’ici".

C’est assez exceptionnel de les avoir ?

"C’est tout à fait exceptionnel. C’est la plus grosse collection du genre en Belgique à ce sujet. L’avantage supplémentaire est que la plupart de ces engins roulent, grâce à l’acharnement de mes équipes qui les font tourner, qui les entretiennent, les réparent et les conduisent."

Ces chars attirent beaucoup de public ?

"Oui, il y a une fascination pour ce genre d’engin extraordinaire qui ont marqué la 2e guerre mondiale et qui ont été extrêmement utilisés, sur tous les fronts. C’est vrai que le public est toujours très très enthousiaste de venir les voir rouler."

Ces engins militaires défileront demain dimanche, dans les rues de Bastogne.