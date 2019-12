Doublé de Salah, 2 minutes de jeu et un assist pour Origi contre la lanterne rouge Watford

(Belga) C'est plus facile avec Mohammed Salah ! Liverpool, leader de la Premier League anglaise et probable futur champion, a pataugé comme il n'est pas permis samedi lors du match de la 17e journée contre Watford, la lanterne rouge. Mais il a quand même gagné 2-0 grâce à un doublé de son magicien egyptien, dont le compteur de la saison atteindra la dizaine de buts lors de la prochaine réalisation.

A la 38e minute et après un énorme raté d'Abdoulaye Doucouré pour Watford, les Reds partaient très vite en contre. Sadio Mané alertait Salah sur la gauche pour un bel enroulé du droit synonyme d'ouverture du score (1-0). Le deuxième but a également été inscrit du droit en fin de match par le gaucher égyptien. A nouveau à l'origine de la phase, Mané s'enfonçait sur le flanc droit et centrait pour Origi, entré au jeu à la place de Roberto Firmino deux minutes plus tôt. Le Diable Rouge croquait sa reprise, mais cela permettait à Salah de tromper habilement Ben Foster d'une talonnade à la 90e+1 (2-0). Avant de s'envoler pour le Qatar et la Coupe du monde des clubs, Liverpool (49 points) met ainsi la pression sur son dauphin Leicester (38 points) et ses Belges, Youri Tielemans et Dennis Praet, obligés de battre Norwich, avant-dernier, ce samedi. Seule ombre au tableau, la sortie du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum juste avant l'heure de jeu sur blessure. Liverpool va maintenant se scinder en deux. Les principaux joueurs partiront dans un groupe de 23 au Qatar pour disputer le 18 la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre les Mexicains de Monterrey ou les Qatari d'Al-Sadd. La veille, c'est une équipe B coachée par l'entraîneur des moins de 23 ans qui disputera le quart de finale de Coupe de la Ligue anglaise contre Aston Villa. Watford reste évidemment dernier à sept points du salut. Christian Kabasele a joué tout le match en défense centrale.