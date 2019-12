Les Belges à l'étranger - Januzaj et la Real Sociedad tiennent le Barça en échec

(Belga) La Real Sociedad a empêché le FC Barcelone de conquérir une cinquième victoire consécutive en championnat samedi en partageant 2-2 devant son public pour le compte de la 17e journée de Primera Division. Sur le banc en début de rencontre, Adnan Januzaj est monté à l'heure de jeu, trois minutes avant le but du 2-2 définitif dans lequel il a joué un rôle.

Les Basques ont pris les devants après 12 minutes dans cette rencontre grâce à un penalty de Mikel Oyarzabal. Antoine Griezmann, d'un sublime ballon piqué (38e), et Luis Suarez, bien servi par Messi (49e) ont cependant renversé la situation en faveur des Catalans. Le coach de la Real Sociedad Imanol Alguacil a donc décidé de lancer Januzaj dans la bataille à la 59e minute. Sur l'un de ses premiers ballons, le Diable rouge a résisté parfaitement dans un duel physique avec Lenglet avant d'écarter le jeu sur le flanc gauche. C'est de ce côté qu'est arrivé le centre de Nacho Monreal qui a abouti dans les pieds d'Alexander Isak, auteur du but égalisateur (62e). Ce partage permet à la Real Sociedad de se maintenir dans les hauts quartiers du classement à la 4e place de Liga avec 28 points. Le FC Barcelone est pour sa part premier avec 35 points et doit espérer que le Real Madrid (34 pts) ne batte pas Valence dimanche pour garder la tête.