Liège: des clients signalent d'importantes difficultés pour sortir de la Médiacité ce samedi soir

Plusieurs personnes ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce samedi soir du côté de Liège. Elles nous ont signalé des difficultés pour quitter la zone de stationnement du centre commercial Médiacité. À 18h, un témoin nous indiquait être bloqué depuis 15h53 dans le parking. Vers 18h30, nous avons reçu un message de David, un autre client: "Près de deux heures d'attente et on ne peut toujours pas sortir du parking". "Bloquée depuis 40 minutes au -2 dans le parking de la Médiacité à Liège. Les automobilistes deviennent fous!", nous a envoyé Valérie à 18h34. Plus tard dans la soirée, vers 20h30, nous avons encore reçu plusieurs messages.

Même sur Facebook, plusieurs commentaires laissés sur la page de la Médiacité ont signalé ces problèmes.

Nous avons contacté le complexe commercial pour en savoir plus. Une dame à l'accueil nous a cependant indiqué qu'aucun responsable n'était disponible pour nous répondre...

Côté circulation, nos divers outils signalaient des bouchons dans la rue Grétry peu avant 19H. D'autres axes autour de la Médiacité étaient également encombrés: la rue d'Harscamp, la rue Natalis, ou encore le quai de la Boverie (de l'autre côté de la Meuse).