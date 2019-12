Prudence si vous prenez le train: la SNCB a mis en place de nouveaux horaires

Soyez prévenus, pour ne pas rester seul sur le quai. La SNCB adapte aujourd'hui l'horaire de certains trains. Les changements touchent surtout les lignes ‘Ciney – Libramont’ et "Tournai - Lille – Flandres." Pour celles-ci, certaines correspondances sont modifiées, ajoutées ou annulées. Pour les autres lignes, il s'agit surtout d'adaptations de quelques minutes.

Les nouveaux horaires des trains entrent en vigueur aujourd'hui à la SNCB. Aucun changement majeur n'est annoncé hormis certains travaux qui affecteront le trafic sur quelques lignes. Les voyageurs peuvent consulter le planificateur de voyages ou l'application de la SNCB afin de prendre connaissance des modifications.



Les horaires ont été adaptés afin d'améliorer la circulation et l'offre des trains mais aussi afin de limiter l'impact des travaux menés par Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Dans le nord du pays, les travaux menés sur le réseau à Malines auront surtout une influence sur la circulation des trains. La plupart des trains circulant entre Bruxelles-Midi et Anvers-Central ne s'arrêteront en effet plus à Vilvorde. Les trains S5 entre Malines et Hal/Enghien seront par ailleurs déviés et ne s'arrêteront plus à Weerde tandis que les heures de départ des trains S1 Nivelles-Anvers-Central seront modifiés entre Malines et Anvers-Central. Au sud du pays, la circulation des trains connaîtra des adaptations entre Tournai et Lille de même qu'entre Ciney et Libramont. Des changements plus importants sont attendus l'an prochain.

La SNCB travaille en effet à un nouveau plan de transport qui devrait entrer en vigueur fin 2020.