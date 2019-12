Des éclaircies sur la plupart des régions du pays

(Belga) Le ciel restera changeant dans la région côtière dimanche après-midi, avec toujours quelques averses locales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Ailleurs, le temps restera généralement sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Dans la partie sud de l'Ardenne et en Lorraine belge, les champs nuageux seront parfois un peu plus nombreux. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Haute Fagnes et 9 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte assez fort à parfois fort, de secteur sud-ouest. Les rafales se situeront autour de 50 km/h dans l'intérieur des terres et de 60 ou 70 km/h au littoral.

Dimanche soir, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Ensuite, des nuages bas se formeront sur le versant sud du relief ardennais et pourront y réduire la visibilité. Dans le courant de la nuit, les champs de nuages élevés et moyens deviendront graduellement pus nombreux à partir du sud. En fin de nuit, des précipitations sous forme de pluie ou de bruine toucheront déjà le sud de l'Ardenne et la Lorraine belge. Les minima se situeront entre 2 et 5 degrés en Ardenne, et entre 5 et 7 degrés ailleurs. Le vent deviendra modéré partout avec encore des rafales autour de 40 ou 50 km/h en début de soirée; il sera d'abord orienté au secteur sud- ouest avant de revenir au secteur sud. Lundi, le ciel sera généralement très nuageux à couvert avec des périodes de (faible) pluie ou de bruine; ces précipitations concerneront surtout la partie sud du territoire en matinée, puis le centre et le nord du pays l'après- midi. Les maxima seront voisins de 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré, et sur le relief ardennais souvent modéré, d'abord de secteur sud, revenant plus tard au secteur sud-est. (Belga)