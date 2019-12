Intempéries: deux morts et une disparition dans le sud-ouest, sept départements en vigilance orange

Un homme de 40 ans est porté disparu depuis vendredi dans les Landes, un des sept départements toujours placé en alerte orange dimanche en raison des intempéries qui ont fait deux morts et cinq blessés dans le sud-ouest, et privaient encore quelque 12.500 foyers d’électricité.

Parmi les sept départements en vigilance inondation, les Landes, entre Dax et Aire-sur-l'Adour, ainsi que le Lot-et-Garonne étaient principalement touchés tandis que la décrue se poursuivait dans de nombreuses communes du sud-ouest.

Dans les Landes, un homme a disparu dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune de Tartas, un secteur inondé où l'Adour a débordé et un pic de crue était attendu dimanche soir. "On ne peut pas exclure que cette disparition soit liée aux inondations", a estimé la préfecture.

La gendarmerie a lancé un appel à témoin et poursuivait ses recherches dans cette zone inondée de l'Adour, qui continuait lentement a monter entre Dax et Aire-sur-l'Adour, tandis que vers Peyrehorade la décrue des Gaves réunis se poursuivait.

Dans le Lot-et-Garonne, la Garonne continuait à monter, deux jours après la disparition à Espiens, à 25 km d'Agen, d'un septuagénaire, parti chercher son courrier. Emporté par un ruisseau en crue, il a été retrouvé mort 24 heures après par les gendarmes.

A Tonneins et Marmande, l'eau, qui a atteint respectivement dimanche midi 9,04 m et 8,65 m, devait continuer à monter jusqu'à lundi. Des routes ont été fermées à la circulation et des habitants évacués par les pompiers.

- Crue "atypique" -

"C'est une crue tout à fait atypique parce que les niveaux d'eau sont très hauts et elle touche l'ensemble du département", selon la préfecture du Lot-et-Garonne, précisant que la situation à Agen devait se stabiliser dans l'après-midi.

Dans le département voisin de la Gironde, vers la Réole, la crue de la Garonne se poursuivait pour atteindre probablement lundi matin une ampleur supérieure à celle de 2014, selon la préfecture.

Outre ces inondations, des vents violents ont sévi dans de nombreux départements, de la Normandie à la Corse, faisant vendredi un mort dans les Pyrénées-Atlantiques: un homme, âgé de 70 ans, est décédé après avoir percuté à bord de sa voiture un arbre tombé sur la chaussée à Ilharre.

Le même jour, cinq autres personnes ont été blessées pour les mêmes raisons dans le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Dans le département limitrophe des Landes, plus de 100 communes ont été affectées par ces inondations, une soixantaine de routes étaient toujours coupées dimanche à la circulation et de nombreux habitants ont dû quitter leur logement, comme ces 22 personnes âgées d'un Ehpad à Saint-Martin-de-Seignanx, toujours logés dimanche dans d'autres maisons de retraite.

- Nettoyage des maisons -

A Peyrehorade, où l'eau est monté jusqu'à 5,40 m au plus fort de la crue samedi matin, l'heure est au nettoyage. Aidés par les pompiers, et dans l'après-midi par des volontaires de la région, les habitants ont commencé dimanche à évacuer la boue et jeter les objets abîmés de leur logement. Deux entreprises, moins touchées qu'en juin 2018, et une centaine de maisons sont concernées, selon le maire Didier Sakellarides.

"L'axe Pau-Bayonne, le long des quais de Peyrehorade, a été nettoyé et ouvert à la circulation depuis midi", s'est-il réjoui, expliquant que ces inondations étaient causées par les fortes pluies, sur des sols déjà gorgés d'eau, associées à des vents violents, l'influence des marées de l'océan et la crue de l'Adour.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, département limitrophe passé de la vigilance rouge vendredi à jaune dimanche, la décrue permettait de constater les dégâts sur les routes et dans les habitations touchées par les crues de ces derniers jours.

En Dordogne, où la décrue a également commencé, un homme s'est engagé dimanche sur une route partiellement inondée et son véhicule est tombé dans un fossé. Les pompiers l'ont secouru ainsi que ses trois chiens.

Conséquence des vents violents de ces derniers jours, environ 12.500 foyers étaient encore privés d'électricité dimanche, principalement en Nouvelle-Aquitaine mais aussi en Occitanie et en Normandie, selon Enedis.

Au plus fort de la crise, dans la nuit de jeudi à vendredi, 400.000 foyers étaient sans électricité.

