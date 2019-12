Prévisions météo: voici la TENDANCE jusque fin d'année

Pour les deux semaines à venir, nous prévoyons une alternance de périodes de précipitations et d'épisodes plus secs. Les maxima se situeront d'abord autour de 9 degrés dans la plupart des régions. A partir de la Noël, le temps pourrait devenir moins doux avec des maxima plutôt voisins des 6 degrés. Sur base des projections actuelles, nous ne prévoyons pas de Noël blanc.

Mais attardons-nous plus en détails sur les prévisions météo de cette semaine:

Ce lundi matin, le ciel sera généralement très nuageux à couvert, avec des périodes de (faible) pluie ou de bruine; ces précipitations concerneront surtout la partie sud-est du territoire en matinée, puis le centre et le nord-ouest du pays l'après-midi. Les maxima seront voisins de 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré, et sur le relief ardennais souvent modéré. Au nord du sillon Sambre et Meuse, il s'orientera temporairement à l'Est. En soirée, quelques pluies ou bruines seront encore possibles par endroits, et notamment dans le nord-ouest du pays. Durant la nuit, le temps deviendra généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Les minima, atteints en soirée ou en début de nuit, seront compris entre 6 et 9 degrés. Le vent deviendra généralement modéré et s'orientera graduellement au secteur sud. Au nord du sillon Sambre et Meuse, il sera d'abord faible.

Mardi, nous prévoyons des champs nuageux mais parfois aussi des éclaircies. Le temps restera sec une bonne partie de la journée mais, en fin d'après-midi, des pluies toucheront notre pays à partir de la frontière française. Il fera très doux pour la période de l'année avec des maxima de 10 degrés en Hautes-Fagnes à 14 ou éventuellement 15 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de secteur sud.

Mercredi, le temps restera sec. Après la dissipation d'éventuels bancs de brouillard matinaux, des éclaircies, parfois larges, se développeront. Il fera temporairement un peu moins doux avec des maxima qui se situeront entre 4 ou 5 degrés en Ardenne et 8 degrés dans le centre. Le vent, d'abord faible à modéré, deviendra ensuite modéré en cours de journée.

La journée de jeudi pourrait débuter sous un temps encore temporairement sec sur l'Est du pays, alors qu'une perturbation aborde la Belgique par l'ouest. Puis, en cours de journée, des pluies faibles à modérées concerneront l’entièreté du pays. Les maxima, à nouveau doux pour la saison, se situeront entre 7 et 11 degrés. Le vent sera modéré.

La journée de vendredi devrait d'abord être marquée par des pluies avant l'établissement d'un temps plus variable à partir de l'ouest en cours de journée, avec quelques averses et parfois des éclaircies. Il fera toujours doux avec des maxima atteignant localement 11 ou 12 degrés, sous un vent soutenu.