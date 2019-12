Deux entrepreneurs liégeois font léviter des montres de luxe à Singapour

Clément Kerstenne et Philippe Bougard, deux jeunes entrepreneurs liégeois, proposent aux commerces de luxe de mettre leurs produits en évidence d'une manière originale.

Les deux magiciens ont mis au point une technique de lévitation à 360° pour mettre des montres et autres bijoux en valeur. "On propose un truc unique au monde, explique Clément Kerstenne. Ça n'a jamais été fait, pouvoir voir un objet qui vole. Ne plus avoir un support qui va cacher une partie de ce qu'ils ont créé. C'est une vraie valeur ajoutée parce que c'est plus de vente, plus d'impact, plus de visuel."

Leur vitrine magique Levita est utilisée à Singapour par l’horloger Roger Dubuis et bientôt... à Macao (d’ici la fin de l’année)! Les deux comparses ont créé une société de magie promotionnelle il y a 7 ans, In the Air. Société qui ne cesse de s’agrandir vu le succès rencontré par le concept proposé…