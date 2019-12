Verviers: les jours d'un jeune homme en danger après une violente bagarre

Une altercation entre trois personnes a éclaté lundi matin rue de Namur à Verviers, explique le parquet. Si dans un premier temps, il s'agissait d'un différend verbal et d'une bousculade, les trois protagonistes se sont ensuite dirigés vers la place Général Jacques, située non loin de là. "Là, ils en sont venus aux mains et une personne, un jeune homme née en 1988 et qui n'a pas de domicile connu en Belgique, a été blessé au niveau de la tête", a expliqué le parquet. Celui-ci précise ne pas encore savoir si la blessure a été occasionnée par un coup de couteau ou un coup de tournevis. "Les deux éléments ont été retrouvés sur les lieux", a détaillé la magistrate de garde.

Selon le parquet, les jours de la victime, qui a été admise dans un hôpital verviétois, sont toujours en danger. Les deux suspects ont ensuite pris la fuite et n'ont pas encore été identifiés. L'enquête est en cours et divers devoirs sont réalisés. "On procède actuellement à une enquête de voisinage ainsi qu'à l'exploitation des images de caméras de surveillance", a conclu le parquet.