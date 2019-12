Ils forment le plus vieux couple marié au monde: John et Charlotte fêtent leurs 80 ans de mariage

John et Charlotte Henderson viennent de rentrer dans le Guinness book des records. Ils sont centenaires, mais surtout, ils forment le plus vieux couple marié au monde.

On appelle ça des noces de chêne, soit 80 ans de mariage. Les deux américains John et Charlotte Henderson se sont mariés en décembre 1939. Et encore, ça faisait 5 ans qu’ils étaient ensemble. Ils se sont rencontrés en 1934, alors qu’ils étaient étudiants à l’université du Texas, à Austin, qui comptait alors 53.000 habitants. Il y en a aujourd’hui 2 millions. C’est là qu’ils vivent encore.

Charlotte a 105 ans, John va fêter la semaine prochaine ses 107 ans. Il est né l’année du naufrage du Titanic. Mais quel est donc leur secret. Les deux amoureux l'avouent, ils vivent de manière la plus simple possible. Leur plus grand secret, c'est en fait la modération: manger sainement, ne pas trop boire. John va à la salle de gym presque tous les jours. Ils se sont rarement disputés. Et quand ça a été le cas, ils ont toujours fait en sorte de se réconcilier avant d’aller se coucher.

Autre secret de leur longévité, selon les Henderson, ils n’ont jamais eu d’enfants. Et John plaisante en disant que c’est peut-être pour ça que leur couple est dans sa neuvième décennie. Le couple a récemment été inscrit dans le Guiness book des records.