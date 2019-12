Nantes: explosion sur une mairie annexe, pas de blessé

Une explosion s'est produite dans la nuit de lundi à mardi au niveau du bâtiment d'une mairie annexe de Nantes sans faire de blessé, a-t-on appris auprès de la mairie et de la police.

"Il y a eu une explosion. La porte de la mairie de quartier de Nantes sud a volé en éclat. Surtout il n'y a pas blessé", a indiqué à l'AFP la mairie.

L'adjoint de quartier s'est rendu sur place et la maire PS de Nantes, Johanna Rolland, s'est également rendue sur les lieux où elle a évoqué devant les journalistes la piste d'un acte "criminel".

L'explosion dont l'origine était inconnue dans l'immédiat, s'est produite dans la nuit vers 00H25.

"L'enquête est confiée à la police judiciaire", selon la mairie.

Un panneau en bois barrait mardi vers 9H00 l'entrée principale de la "mairie de quartier de Nantes sud", a constaté un photographe de l'AFP.

Selon la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Loire-Atlantique, la porte d'entrée de la mairie annexe, au 14 rue des Herses à Nantes, a été visée par des "dégradations par substances explosives".

"Un bruit sourd était entendu vers 00h25 et plusieurs appels 17 signalaient que la mairie annexe de Nantes Sud était impactée. Sur place, il était constaté une très forte odeur de poudre et le bris de deux portes d’entrée double vitrage de l’établissement", a indiqué la DDSP44 dans un communiqué.

Selon la DDSP44, "les vitrages internes et externes" des portes étaient totalement étoilés. L'une des portes a été dégondée et la seconde a "été projetée à l’intérieur sur une dizaine de mètres", venant "perforer et déformer un rideau métallique baissé situé dans les locaux".

"Aucune trace d’incendie et de produit inflammable constatés", selon la police. "A ce stade, il semblerait qu’il n'y ait aucune entrée dans les lieux par le ou les auteurs", a souligné la DDSP44. L'explosion a été revendiquée par des tags découverts sur les murs d'un marché couvert à proximité.

Selon des images fournies par une source proche du dossier plusieurs messages y étaient inscrits: "Saleté fusillades Attentat!", "Merci Johanna", "2019 64. Fusillades 3 morts 24 blessés" et "Explosion Clos Toreau (le nom de la mairie de quartier visée, NDLR) 0H25".

