"Les lumières de ce bâtiment en chantier sur la place Rogier sont allumées jour et nuit": Marc dénonce ce GASPILLAGE "scandaleux "

Un Bruxellois dénonce une situation qu'il juge particulièrement choquante. Depuis des dizaines de jours, les lumières sont allumées sans arrêt dans une tour en rénovation sur la place Rogier, au centre de la capitale. Il espère que son témoignage va permettre de faire bouger les choses.

"Les étages de ce bâtiment en chantier sur la place Rogier restent allumés jour et nuit, sans arrêt depuis plus de 2 mois", déplore Marc via notre bouton orange Alertez-nous fin novembre.

"Les ouvriers m'ont confirmé qu'il n'y avait pas de travaux de nuit et la commune de Saint-Josse l'a également confirmé. Cette dernière est donc au courant de ce gaspillage scandaleux d'électricité mais rien ne bouge depuis 2 mois. Quelle tristesse en ces temps de prise de conscience environnementale. Personne ne se sent concerné. Pouvez-vous faire bouger les choses", demande le Bruxellois.

Pour en savoir plus, nous avons d’abord contacté la commune de Saint-Josse puisque ce chantier d’envergure se situe sur son territoire. "Nous ne pouvons pas intervenir puisqu’il s’agit d’un immeuble privé", indique le Service des Travaux Publics de la commune.

Le bâtiment en question est le Manhattan Center, la tour vitrée emblématique en bordure de la place Rogier, le long de la petite ceinture. Cet espace de plus de 50.000 mètres de carré d’espaces de bureaux est en rénovation depuis fin 2017.

"Nous allons immédiatement avertir les entrepreneurs principaux"

"Durant la phase de travaux, le site de l’immeuble est sous la responsabilité des entrepreneurs principaux, qui sont responsables de la gestion du site, des heures de travail sur le site et de la conduite de toute personne sur le site", explique un représentant d’Icon Real Estate, le propriétaire du bâtiment averti par la commune de Saint-Josse. Cette société néerlandaise gère de nombreux immeubles de bureaux dans les quartiers d’affaires du Benelux.

Visiblement, elle n’est pas au courant de ce gaspillage d’énergie dénoncé par Marc.

"Le fait que l’éclairage soit resté allumé pendant la nuit est en totale opposition avec la volonté d’Icon et contrevient à notre engagement en matière de durabilité. Par conséquent, nous allons immédiatement avertir les entrepreneurs principaux afin de nous assurer que l’éclairage soit éteint après les heures de travail", assure le représentant de l’entreprise.

Rénover plutôt que de construire

Celui-ci insiste d’ailleurs sur l’engagement fort démontré par Icon en matière de développement durable pour tous ses actifs immobiliers."Il s’inscrit dans une philosophie simple selon laquelle le bâtiment le plus durable est celui qui est déjà construit. La réutilisation des 28.000 tonnes de béton constituant la structure du Manhattan Center a permis une réduction significative de carbone", souligne-t-il.

Selon lui, le Manhattan Center rénové consommera environ 30% d’énergie en moins par rapport à l’ancien immeuble, notamment grâce à une façade totalement vitrée et passive, une installation de panneaux solaires sur le toit et l’aménagement de 155 emplacements pour vélos dans le parking.

Une économie qui correspond à "34 vols autour du monde"

"La rénovation du Manhattan Center correspond à 188 tonnes de carbone en moins par rapport à une nouvelle construction, ce qui correspond à 34 vols autour du monde", soutient le représentant d’Icon.

La demande de Marc semble donc être entendue. Si tout se passe comme annoncé, les lumières devront s’éteindre sur ce chantier pendant la nuit jusqu’à la fin des travaux.