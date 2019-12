Lancement de Viva for Life à Tournai dans l'espoir d'un nouveau record

(Belga) L'opération Viva for Life de la RTBF a débuté mardi à Tournai. Pour cette septième édition, l'objectif est de dépasser les 4,9 millions d'euros de dons récoltés l'an dernier. Quelques heures avant d'entrer dans le cube, dans lequel il seront enfermés six jours, les animateurs se sont montrés très motivés.

Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver passeront les 144 prochaines heures dans le cube placé sur la Grand-Place de Tournai. "Physiquement, c'est très éprouvant. Émotionnellement aussi mais la magie et le fait de rencontrer tous ces gens nous portent", ont confié les trois animateurs de la RTBF, quelques heures avant d'être enfermés dans le cube par Loïc Nottet. Tournai étant situé le long de la frontière française, la RTBF a reçu le soutien cette année de France 3 et de France Bleu Nord, qui couvriront l'évènement. "C'est une opération de solidarité, pas de charité", a répété Renaud Tockert, administrateur délégué de Cap48, rappelant que 40% de la population ignore la gravité de la pauvreté en Belgique (un enfant sur quatre vit sous le seuil de la pauvreté) et que 60% des sondés en ont pris connaissance via l'opération Viva for Life. L'an dernier, 177 associations choisies par un jury ont profité des dons de cette opération qui avait atteint 4,9 millions d'euros. En six ans, plus de 19 millions de dons ont été récoltés. "Nous avons la volonté de battre ce record, ici à Tournai", ont déclaré les trois animateurs de la RTBF. (Belga)