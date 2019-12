Avec un gouvernement en affaires courantes, la liste des métiers pénibles restent en suspens

Eboueurs est-ce un métier pénible ? Travailler au chevet des malades, est-ce un métier lourd ? Et qu’en est-il des pompiers, des policiers, des maçons, des enseignants ? Autant d’interrogation qui ont un impact direct sur la pension. Cela permettrait d’arrêter le travail avant 67 ans. Problème la liste des métiers pénibles n’est pas complète et il n’y a pas eu de décision politique.

Pour les travailleurs concernés, il y a différentes problématiques. Les pensions: quand partir à la retraite? Le salaire minimum ne peut pas être relevé même s’il y avait un accord entre les partenaires sociaux. On ne peut pas non plus relever les minima des allocations sociales. Ce n’est pas possible avec un gouvernement en affaires courantes.

Des problèmes pour les travailleurs mais il y a aussi des problèmes pour les entreprises. La situation politique que l’on connait, les affaires courantes, c’est de l’incertitude. Et ça ne plait pas aux entreprises.

L’absence de décision politique, de cap à tenir, cela ne se ressent pas encore dans le quotidien mais oui, patrons et syndicats que nous avons rencontrés se disent inquiets face à ce gouvernement en affaires courants qui s’éternise. Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB: "L'incertitude pour le monde des entreprises n'est jamais une bonne chose. On attend, on ne fait plus des investissements. Cela aura un impact sur la croissance économique, sur les emplois et donc sur le pouvoir d'achat des gens." Robert Vertenueil, président de la FGTB, enchaîne: "au bout d'un moment de non-décision, cela peut aggraver les difficultés. Si on ne prend pas de mesures en matière budgétaire, ce seront les générations futures qui paieront ces non-décisions." Les deux hommes s'accordent sur l'urgence, ils pointent le début de l'année 2020 comme critique si la situation reste la même.

"Coma" au fédéral

Pour les grandes décisions politiques, en temps normal, c’est dans la salle du conseil des ministres qu'elles se prennent. Mais pour le moment, le gouvernement est en affaires courantes. Pour le quotidien, pas de problème. C’est là en quelque sorte l’illusion. Personne pour décider de nouvelles politiques car ce sera le rôle du prochain gouvernement.

Derrière les murs du '16 rue de la loi', il y a les bureaux de la Première Ministre. Et pour le moment, elle ne peut pas, par exemple, prendre un grand plan national pour lutter contre les féminicides. Elle ne peut pas prendre des mesures concrètes pour sortir du nucléaire. Elle ne peut pas non plus lancer la 5g. Denis Ducarme, ministre dans son gouvernement, expliquait que cette période d’affaires courantes, c’était tout simplement un coma politique.

Un coma au fédéral sans doute même si le parlement travaille. Dans les Régions par contre, tous les gouvernements sont formés et au travail.