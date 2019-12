Réforme des retraites en France - 2.000 foyers parisiens victimes de coupures de courant "malveillantes"

(Belga) Des coupures de courants "malveillantes" ont eu lieu mardi après-midi dans les IIIe et XIe arrondissements de Paris en marge de la manifestation contre le projet de reforme des retraites du gouvernement, et 2.000 foyers étaient toujours privés d'électricité en début de soirée, a déploré Enedis.

"Il y a eu des coupures de courant en lien avec la manifestation qui s'est déroulée", a regretté un porte-parole du distributeur public d'électricité. "Ce sont des actes de malveillance que nous condamnons et nous allons porter plainte". Quelque 2.000 foyers se retrouvaient toujours privés d'électricité en début de soirée après deux séries distinctes de dégradations entre 16h00 et 17h00 sur des postes d'alimentation de distribution publique situés le long du parcours de la manifestation. Selon Enedis l'électricité pourrait être rétablie dans les heures qui viennent. Enedis a également déploré mardi d'autres actes similaires isolés et locaux à Cherbourg, Dunkerque et Nice. Le syndicat CGT a revendiqué mardi des coupures d'électricité volontaires qui ont brièvement privé de courant, selon le gestionnaire du réseau RTE, 50.000 foyers en Gironde dans la nuit de lundi à mardi, puis 40.000 foyers à Lyon, 37.000 à Nantes et 40.000 à Orléans au cours de la journée de mardi. (Belga)