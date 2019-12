Un corps sans vie retrouvé dans une prairie à Welkenraedt

(Belga) Un corps sans vie a été retrouvé mardi en fin de journée, dans une prairie à Henri-Chapelle, sur le territoire de la commune de Welkenraedt, a indiqué le procureur de division, Gilles de Villers Grand Champs.

Les examens médico-légaux pratiqués sur la dépouille devront permettre de l'identifier formellement et de déterminer les causes de la mort "mais plusieurs éléments laissent à penser qu'il s'agit du corps de Bénédicte Meunier, portée disparue depuis le 29 octobre", explique le procureur de division. La quinquagénaire avait quitté la clinique psychiatrique des Frères Alexiens, où elle séjournait depuis plusieurs mois et n'avait plus donné signe de vie depuis cette date. (Belga)