Réforme des retraites en France - Macron nomme un nouveau "Monsieur Retraites", Laurent Pietraszewski

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a nommé mardi soir le député Laurent Pietraszewski au poste de secrétaire d'Etat en charge des retraites. Il aura pour tâche de gérer une réforme contestée en remplacement du haut-commissaire démissionnaire Jean-Paul Delevoye, décrédibilisé par des soupçons de conflit d'intérêts.

Député macroniste, Laurent Pietraszewski est un très bon connaisseur du dossier. Il devra reprendre les négociations avec les syndicats après 13 jours d'un bras de fer marqué par des grèves dans les transports et de grandes manifestations. Après seulement trois mois au gouvernement, Jean-Paul Delevoye avait démissionné lundi avec fracas, rattrapé par une semaine de révélations sur ses activités parallèles et mandats non déclarés. Mardi, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France contre la réforme des retraites. A trois jours des vacances de Noël, une rencontre entre le Premier ministre françis Edouard Philippe et les syndicats est prévue mercredi pour tenter de régler la crise, sous la menace de nouveaux blocages dans les transports pendant les fêtes. (Belga)