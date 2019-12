Grève des trains dès ce soir: à quoi faut-il s’attendre?

Le rail sera en partie paralysé dès ce mercredi soir 22 heures, jusqu’à demain soir à la même heure. Un train sur trois devrait circuler. La plupart des trains de pointe, eux, seront à l’arrêt. Les syndicats dénoncent la proposition d’accord social 2020-2022, qu’ils ont rejetée.

La grève des cheminots débutera dès ce mercredi soir, à 22 heures. Le mouvement devrait se terminer 24 heures plus tard, soit demain jeudi, à 22 heures également. Le préavis de grève a été déposé par les syndicats socialiste et libéral des cheminots (CGSP et SLFP). Le syndicat chrétien (CSC) s'en tient pour l'instant à une campagne d'information. Ces trois instances syndicales ont rejeté le 28 novembre dernier la proposition d'accord social pour 2020-2022, lors du comité paritaire national.

Concrètement, si durant cette grève, vous devez prendre le train, attendez-vous à pas mal de perturbations, même si les chemins de fer ont préparé un plan de transport alternatif. Seul un train sur trois devrait circuler, étant donné que 40% des conducteurs et 35% des accompagnateurs ont déclaré qu'ils travailleraient. "Parmi ces trains, il y aura à peu près un train sur deux qui concerne les trains IC, donc les trains qui relient les différentes villes sur les grands axes", détaille Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. "Un train sur trois sera un train L ou un train S. C’est-à-dire les trains suburbains qui roulent dans un rayon de 20 à 30 kilomètres des grands centres urbains." Par contre, la plupart des trains P, donc les trains de pointe du matin et du soir, ne circuleront pas.

La SCNB invite donc vivement les voyageurs à consulter le planificateur de voyages sur l’app ou sur son site internet (belgiantrain.be).

Qu’est-ce qui coince exactement?

Les syndicats demandent une hausse des salaires de 1,1% (comme dans le secteur privé), des engagements statutaires, les mêmes conditions salariales pour les contractuels et les statutaires ainsi que le maintien d'un régime de travail de 36 heures pour l'ensemble du personnel, actuel ou à venir. "Nous sommes ouverts à de nouvelles négociations", affirme Pierre Lejeune, président du syndicat CGSP cheminots. Les syndicats désirent aussi "qu’il y ait quand même une certaine valorisation des efforts consentis par le personnel durant les 5 dernières années. C'est quand même 4.500 emplois qui ont été supprimés sur 5 ans, et 20% d’augmentation de productivité."

De son côté, HR Rail est également prêt à discuter. Mais il sera impossible d’accéder à toutes les demandes des syndicats. "Nous avons reçu du gouvernement une dotation qui est inférieure de 20% par rapport à ce qui était prévu", déplore Maria-Anne Bury, porte-parole francophone de HR Rail. "A l’aube d’une libéralisation proche, nous constatons que les performances des chemins de fer belges ne sont pas aussi bonnes que les performances de nos concurrents. Nous offrons déjà des conditions de travail et de salaire attractives à nos collaborateurs." La direction dit avoir besoin aujourd’hui de plus de flexibilité.