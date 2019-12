Peu de nuages dans le ciel belge, mais la pluie attend son tour

(Belga) Le temps restera sec mercredi, avec de larges éclaircies sur de nombreuses régions, prévoit l'Institut royal météorologique. Localement, des champs de nuages bas pourront encore traîner en début d'après-midi, principalement en Ardenne et le long de la frontière française. Maxima entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Vent modéré de sud revenant vers le sud-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dans l'ensemble peu nuageux. En Haute Belgique, quelques nuages bas sont encore provisoirement possibles. Minima atteints en soirée, compris entre 4 degrés en Haute Ardenne et 7 degrés du centre à l'ouest du pays. Vent modéré de sud-est. Jeudi, des périodes de faibles pluies sont rapidement attendues sur l'ouest. Ces précipitations n'atteindront la partie centrale du pays que dans le courant de l'après-midi. Sur l'est, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Le temps redeviendra très doux avec des maxima de 10 degrés en Ardenne à 14 degrés dans le centre. Le ciel s'ennuagera dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi. La journée qui suivra sera venteuse et pluvieuse en matinée, puis graduellement plus sèche. Les maxima atteindront 13 degrés en plaine. Le week-end, il fera variable avec quelques averses et des températures plus fraiches. (Belga)