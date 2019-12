L'Australie suffoque sous une chaleur record: 49 degrés attendus ce jeudi

Les Australiens étouffent sous la chaleur. Les températures moyennes enregistrées hier ont atteint les 40,9 degrés, c'est un record. Le réchauffement climatique renforce les conditions météo extrêmes.

"La chaleur s'est accumulée, avec des pics de 45 degrés à l'intérieur des terres", a indiqué la météorologue Diana Eadie dans une vidéo diffusée mercredi. Cependant, le record de mardi risque d'être rapidement battu, car une nouvelle vague de chaleur est attendue dans les prochains jours. "La chaleur va s'intensifier mercredi, avec des températures de 16 degrés au dessus de la moyenne", a poursuivi la spécialiste.

Le pays est littéralement en feu depuis plusieurs mois et les pompiers sont loin d'avoir terminé leur travail.

Des flammes de 70 mètres de haut

En trois mois, plus de trois millions d'hectares sont partis en fumée. Partout dans l'ouest les pompiers luttent contre une centaine de brasiers. Des flammes qui atteignent les 70 mètres de hauteur visibles sur les images satellites. Plus de 700 habitations sont prises au piège puis détruites. Six personnes sont décédées.

Un garçon de 12 ans l'a échappé belle lorsqu'un un feu s'est approché de sa maison dimanche. Il s'est enfuit avec son chien au volant du pick-up de son frère. Des feux renforcés par des rafales de vent à 100 km/h et par une vague de chaleur historique cette semaine.

"Informez-vous sur ce qu'il faut faire si un incendie vous menace, conseille le commissaire adjoint des services d'incendie ruraux de la Nouvelle-Galles du sud, Bob Rogers. N'attendez pas qu'il soit là avant d'agir."

Certains font cuire de la viande dans leur voiture

Les Australiens suffoquent, certains en rigolent. Un homme a publié une vidéo dans laquelle on le voit rôtir son filet de porc dans sa voiture. Temps de cuisson : 10 heures à quarante degrés.

D'autres viennent en aide aux êtres les plus fragiles. "Les chauves-souris sortent la nuit mais elles n'ont pas assez de nourriture à cause de la sécheresse", explique Suzanne Pope, secouriste pour animaux.

De nouveaux records de températures devraient être battus jeudi puis samedi. C'est la ville de Oodnatta, en plein outback australien, qui détient le record de température (50,7 degrés, enregistré 1960). Des températures de 47 degrés y sont annoncées pour les trois prochains jours. Oak Valley, au sud-ouest, pourrait même atteindre les 49 degrés.

Les autorités déclarent l'urgence de santé publique.