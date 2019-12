L'Irlandaise Emily O'Reilly réélue médiatrice européenne

(Belga) L'Irlandaise Emily O'Reilly a été élue mercredi midi par les eurodéputés pour un nouveau mandat de Médiatrice européenne. Entrée en fonction en juillet 2013, première femme à occuper le poste, elle aura donc encore la charge ces prochaines années d'enquêter sur les cas de mauvaise administration des institutions, organes, bureaux et agences de l'UE, à la suite de sa propre initiative ou de plaintes de citoyens.

Ancienne journaliste et ex-ombudswoman de la République d'Irlande, Emily O'Reilly a été élue par les eurodéputés au bout de trois tours de vote, n'ayant pas immédiatement rassemblé une majorité des suffrages exprimés. L'an dernier, ses services ont traité plus de 2.000 nouvelles plaintes, en plus d'un millier de demandes d'informations diverses. Une grande partie des enquêtes closes concerne des questions de transparence, notamment l'accès à des documents et informations. (Belga)