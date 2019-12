Colère à Louvain-la-Neuve: les étudiants bloquent une salle mythique de l'université 24h/24 depuis une semaine

Une salle est au centre d’un bras de fer à Louvain-La-Neuve.

La Salmigondis est utilisée depuis 22 ans par les étudiants de l’UCLouvain pour leurs animations. Mais l’université, propriétaire du lieu, souhaite le récupérer pour y créer un centre de formation. Les étudiants n’ont pas l’intention de céder. "Non, on ne compte pas lâcher cette action. On tiendra le plus longtemps possible jusqu'à avoir une décision officielle de l'UCLouvain à nous laisser cette salle", explique Chloé Machuelle, étudiante membre du collectif "Salmigondis", au micro d'Olivier Patzelt. L'université propose d’autres salles notamment le Foyer du Lac et le Biéreau. Des alternatives jugées trop coûteuses par les étudiants.