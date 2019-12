JO 2024: la Wallonie décide d'investir 15 millions d'euros par an dans le sport

La région wallonne attend les Jeux olympiques de 2024 avec impatience chez nos voisins français. Elle veut devenir la terre d'accueil de plusieurs délégations et encourager les projets des athlètes wallons et wallonnes qui ambitionnent d'y participer. "On fait d'une pierre deux coups. L'ambition internationale et olympique ça fait rêver. Quand on sait que ça va être proche de chez nous, on a peut-être encore plus envie d'y arriver. Ce serait dommage, qu'on ne puisse pas avoir des médaillés Wallons et Belges... ou du moins qu'on n'ait pas tout fait pour qu'ils puissent y arriver", encourage Jean-Luc Crucke, le ministre wallon du budget et des infrastructures sportives.



Pour piloter ce projet, le ministre fait appel à un expert de premier choix : Jean-Michel Saive. Le pongiste a 7 olympiades à son actif. Il devra optimiser une enveloppe annuelle de 5 millions d'euros. "D'abord, il faut un état des lieux précis pour savoir où on en est. Il faut voir les dossiers pour 2020 qui sont déjà mûrs. Pour utiliser l'argent à bon escient et voir un peu dans le futur quels sont les projets porteurs et portés", explique Jean-Michel Saive.



10 millions d'euros par an seront aussi alloués pour améliorer la performance énergétique des bâtiments existants. "On se rend bien compte que certains gestionnaires de hall d'infrastructures sportives dépensent plus d'argent en chauffage ou en électricité que dans le matériel sportif. On veut inverser cela", soutient le ministre.



Aucun sport ne sera privilégié. Jean-Michel Saive compte sur la dynamique des fédérations qui devront se mettre au service des sportifs et sportives.