Nuisances sonores sur le réseau routier wallon: 23 millions seront investis

Un budget de 23 millions d'euros sera dédié ces six prochaines années à la pose de nouveaux écrans anti-bruit et à la réhabilitation d'écrans acoustiques déjà installés sur le réseau routier wallon, a annoncé mercredi le gouvernement régional.

Le but est d'améliorer le quotidien des riverains et de réduire l'impact du bruit sur la santé, selon le ministre de la Mobilité, Philippe Henry. Le gouvernement wallon a adopté de ce fait ce matin son premier plan d'actions de lutte contre le bruit routier. Il sera envoyé à la Commission européenne pour permettre à la Wallonie de remplir ses obligations en la matière. Il se base sur une mise à jour de la cartographie du bruit routier sur les axes où circulent plus de 3 millions de véhicules par an.