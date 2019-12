Un an de gouvernement en affaires courantes: cela pourrait coûter 962 euros par citoyen si ça continue

Cela fait un an tout juste que nous nous trouvons avec un gouvernement en affaires courantes. Pas de gouvernement et pas de budget non plus, car il ne peut pas être voté. Avec quelles conséquences?

En octobre 2019, la Chambre vote les douzièmes provisoires. C’est désormais le seul moyen pour que la Belgique puisse dépenser de l’argent. En effet, s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget. Le principe des douzièmes provisoires, votés par les députés, est assez simple. Vous prenez le dernier budget en ordre : celui de 2018. Vous le divisez en 12 pour les 12 mois de l’année. La somme d’argent que vous obtenez par cette division est celle qui permet d’assurer la continuité de l’Etat mois après mois. Ce montant permet de payer les fonctionnaires, par exemple. Mais attention, cela interdit toutes nouvelles dépenses. En somme, c'est le "statu quo" et c’est justement là que se situe le problème. Dans les administrations, cela se retranscrit par l'impossibilité d’acheter du nouveau matériel comme des ordinateurs ou des photocopieuses… À l’armée, l’achat de nouveaux équipements est reporté. 11 milliards d'euros de déficit Pour comprendre l’autre gros problème du budget d’un gouvernement en affaires courantes, il faut se plonger dans les conférences de presse des différents informateurs royaux. Pour eux, si rien ne change rapidement, cela va coûter beaucoup d’argent à notre pays. "L'horizon est un déficit de 11 milliards d'euros", explique Didier Reynders le 17 juin 2019, lors de sa mission d'information en vue de créer un gouvernement. Pour bien comprendre ce qui se cache derrière ce chiffre de 11 milliards d’euros de déficit, il faut se rendre au bureau fédéral du plan. Il s’agit d’experts indépendants qui fournissent notamment les projections économiques de notre pays. Michel Saintrain est expert dans les finances publiques. Selon lui, derrière ces 11 milliards d’euros, il y a un déficit au départ. Il y a le tax shift qui n’a pas entièrement été financé : 1,8 milliard d’euros. Il y a enfin les recettes de notre pays qui augmentent moins vite que les dépenses de soins de santé ou des pensions. Total : environ 11 milliards d’euros s’il n’y a pas de gouvernement dans les 5 ans. 962 euros par citoyen belge Divisés par la population belge, ces 11 milliards représentent 962 euros par personne. En effet, il ne faut pas oublier que ce déficit de l’État, c’est chacun qui le comble par des taxes et des impôts.