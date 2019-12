La première cape de Superman vient d'être vendue aux enchères... à près de 200.000 dollars (photos)

La première cape portée par l'acteur Christophe Reeve dans le film "Superman" a été vendue aux enchères lundi pour 193.750 dollars à Los Angeles, a annoncé la maison de ventes Julien's Auctions. Au total, seules six capes rouges avaient été utilisées pour le tournage du film, sorti en 1979.



Parmi les quelque 400 objets mis en vente, de nombreux costumes de "Star Trek" ont trouvé preneurs, comme l'uniforme porté par l'acteur Patrick Stewart dans son rôle de capitaine Jean-Luc Picard, parti à 28.800 dollars, ou la tenue romulienne endossée par Leonard Nimoy (Spock) dans "Star Trek: The Next Generation", pour 20.000 dollars.





Quant à la combinaison portée par Dan Akroyd dans "Ghostbusters II", elle a été enlevée pour 32.000 dollars, ajoute Julien's Auctions, maison spécialisée dans les souvenirs et objets de collections liés à Hollywood et à ses stars.





Initialement annoncée, la pipe fumée par le hobbit Bilbo (Ian Holm) dans "Le Seigneur des anneaux" n'a en revanche pas été vendue.