Pourquoi Paul Magnette et Bart De Wever se sont-ils rencontrés discrètement mercredi matin?

Les présidents du PS Paul Magnette et de la N-VA Bart De Wever se sont vus mercredi matin au siège du Parti Socialiste, rapporte jeudi Le Soir.be. Cette rencontre, intervenue au lendemain des déclarations de Rudy Demotte fermant la porte à toute alliance du PS avec la N-VA, n'aurait pas eu lieu dans le cadre officiel des négociations gouvernementales sous l'égide des informateurs royaux, Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR).

Interrogé sur la tenue de cet entretien au Boulevard de l'Empereur, le porte-parole du PS s'est refusé à infirmer ou confirmer l'information.