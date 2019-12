Prévisions météo: des températures assez chaudes pour la saison jusqu'à la fin de la semaine

Les nuages reviendront jeudi jouer les troubles-fêtes, accompagnés de quelques précipitations et d'une grande douceur dans les températures, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les températures resteront assez chaudes pour la saison jusqu'à la fin de la semaine.



Si l'est du pays profitera encore de belles éclaircies, le risque de précipitations augmentera depuis l'ouest au fur et à mesure de l'après-midi. Les maxima, très doux pour la saison, seront compris entre 10 et 15°C. Le vent sera modéré, sur le relief parfois assez fort, avec des rafales de 40 à localement 60 km/h. Jeudi soir et cette nuit, il fera partiellement à très nuageux avec d'abord un peu de pluie ou une averse par endroits. Après minuit, une zone de pluies plus intenses atteindra l'ouest de notre pays et une bonne partie du Hainaut. Les minima resteront doux avec des valeurs comprises entre 6 et 12°C. Le vent de sud à sud­-est se renforcera encore pour devenir modéré à souvent assez fort avec des rafales de 50 à par endroits 70 km/h.

Vendredi, une zone de pluie traversera le pays en direction des Pays­-Bas et de l'Allemagne. Dans le courant de l'après­ midi, le temps deviendra graduellement plus sec avec quelques éclaircies à partir de l'ouest. Il fera à nouveau doux avec des maxima de 8 à 13°C. Le vent sera d'abord généralement assez fort, avant de devenir modéré. Les rafales pourront temporairement atteindre des valeurs proches de 60 à 70 km/h, et légèrement dépasser les 70 km/h sur le relief.

La nuit de vendredi à samedi, le temps sera généralement sec avec d'abord de larges éclaircies puis de nombreux champs nuageux. Les nuages bas pourront éventuellement limiter la visibilité sur le relief ardennais. Les minima ne descendront pas en dessous de 4°C.

Dimanche, la perturbation pluvieuse de la nuit quittera progressivement notre pays par l'est et sera suivie d'un temps graduellement plus variable et venteux à partir de l'ouest avec des périodes de pluie et des averses. En fin d'après-midi, il fera progressivement plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés sur les sommets ardennais et 9 degrés au littoral. Le vent sera modéré à parfois assez fort et s'orientera au secteur ouest à nord-ouest.

Lundi, notre temps sera légèrement variable avec des éclaircies, des passages nuageux parfois porteur d'une averse locale. En fin de journée, une nouvelle perturbation atteindra le pays par la frontière française. Les maxima se situeront généralement entre 4 et 6 degrés en Ardenne, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, à assez fort à la mer, de secteur sud-ouest.

Mardi, le temps sera légèrement variable avec des éclaircies mais aussi un faible risque d'une averse locale. Dans la plupart des régions, le temps pourrait rester sec. Les maxima dans le centre seront proches de 7 degrés.

Mercredi, des éclaircies parfois larges alterneront avec quelques passages nuageux. Le temps restera sec dans la plupart des régions mais une averse locale n'est toutefois pas exclue. Les maxima seront proches de 6 degrés dans le centre.