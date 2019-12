Michel Lelièvre, ex-complice de Marc Dutroux, agressé à Anderlecht

Michel Lelièvre, ancien complice de Marc Dutroux, a été agressé sur la commune d'Anderlecht, en Région bruxelloise. Une enquête a été "ouverte pour coups et blessures volontaires et dégradations volontaires" indique le Parquet à nos confrères de la RTBF qui révèlent l'information. Michel Lelièvre a dû être pris en charge par les secours et son foyer a été saccagé. Depuis plusieurs jours, l'endroit où Michel Lelièvre loge circulait sur les réseaux sociaux. Impossible de savoir pour le moment les motifs de cette agression sur l'ancien complice de Marc Dutroux.

Sorti en décembre après 23 années de prison

Pour rappe, Michel Lelièvre a quitté la prison début décembre. Le tribunal d'application des peines (TAP) de Bruxelles avait accordé la libération conditionnelle à M. Lelièvre en septembre. Le TAP de Bruxelles avait décidé de libérer anticipativement Michel Lelièvre sous différentes conditions dont la principale pour lui était de trouver un logement dans un délai de six mois.

Outre cette condition, le tribunal avait énoncé de nombreuses zones géographiques où l'ancien complice de Marc Dutroux aura l'interdiction de se rendre. Il s'agit des provinces du Brabant flamand, du Limbourg, du Hainaut, de Liège et du Luxembourg ainsi que de la province hollandaise du Limbourg et de la province allemande de Rhénanie. Plusieurs quartiers d'Ixelles et de Bruxelles, ainsi que certaines lignes de métro et de train, lui sont aussi proscrits. Michel Lelièvre a été condamné en 2004 par la cour d'assises d'Arlon à 25 ans de prison pour avoir aidé Marc Dutroux à enlever Sabine, Laetitia, An et Eefje. Il est resté détenu pendant 23 ans.